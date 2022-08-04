終端需求疲弱，砷化鎵廠全新(2455)7月合併營收下滑至1.9億元，月減25%，年減34.3%，美系外資最新報告給予「持股續抱」評等，目標價66元，全新今天盤中股價走弱。

大陸清零政策及俄烏戰爭致使大陸智慧型手機品牌廠銷售不佳，手機PA高庫存去化緩慢，讓砷化鎵產業旺季落空，穩懋(3105)、全新及宏捷科(8086)也保守看待第3季營運，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季下滑mid-twenties(25%)百分比，單季毛利率預計約落在low-twenties(21%到23%)的水準；全新因7月營收驟減，第3季營運承壓，宏捷科亦預期，第3季與第2季持平或小增。

全新7月合併營收為1.9億元，月減25%，年減34.3%，累計前7月合併營收為17.66億元，年減14.91%。

全新表示，目前客戶態度都變得保守，特別是手機PA(功率放大器)微電子部分，雖然市場還是有基本盤需求，因客戶保守衝擊營收程度較大，保守看待第3季營運。

美系外資最新報告指出，全新預期第3季營收可能季減，且第4季能見度仍很低，我們預估全新第3季合併營收將季減17%，年減35%，維持「持股續抱」評等，目標價下修至66元。