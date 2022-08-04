南亞科(2408)公佈2022年7月份自結合併營收為新台幣43.96億元，月減16.02%、年減44.70%，創下2020年1月以來的30個月新低點，並連5個月下滑。累計合併營收為新台幣423.73億元，年減12.30%。

旺季不旺、營收不振，但自營商、投信等內資頻頻力挺，周四南亞科開低後翻紅走揚，盤中上漲0.2%報51.3元，拚返5日線、月線。

南亞科上半年營業收入379.76億元，年減5.92%，營業毛利167.08億元，年增13.31%，營業利益116.26億元，年增15.22%，稅前淨利151.33億元，年增47.58%，本期淨利131.24億元，年增48.00%，歸屬於母公司業主淨利131.24億元，年增48.00%，基本每股盈餘4.24元，相較去年同期的2.88元成長。

南亞科董事會決議，原風險管理委員會與永續發展委員會合併，設置永續發展委員會，新任名單為董事長吳嘉昭、董事及總經理李培瑛、獨立董事賴清祺、獨立董事許舒博、獨立董事侯彩鳳、獨立董事陳添枝、董事及執行副總經理蘇林慶。

南亞科總經理李培瑛日前看法不變，第三季市場將面臨通膨、封控、戰爭帶來的影響，都一再衝擊消費性，預估下半年挑戰較大，但波動是正常的。

對於今年銷售、營運來看，李培瑛表示，下半年壓力較大，第三季最劇，若通膨續延燒，對第四季也可能燒到，今年度恐怕微幅衰退，目前仍持續努力中，公司也會做相關因應。