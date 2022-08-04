機電空調系統整合廠洋基工程(6691)受惠半導體等各大客戶積極投資擴產，2022年第二季營運再創新高，稅後淨利4.23億元、每股盈餘（EPS）6.23元。累計上半年稅後淨利7.4億元、每股盈餘達10.91元，改寫同期新高、賺逾1股本。

洋基工程董事會通過2022年上半年財報，合併營收62.94億元、年增達21.82％，營業利益9.31億元、年增達61.52％，雙創同期新高，毛利率18.59％、營益率14.81％分創同期次高及次高。稅後淨利7.4億元、年增達67.34％，每股盈餘10.91元，雙創同期新高。

以此推算，洋基工程第二季合併營收35.87億元，季增達32.56％、年增14.62％，營業利益5.35億元，季增達35.07％、年增達33.45％，帶動毛利率達18.8％、營益率達14.93％。稅後淨利4.23億元，季增達33.36％、年增達38.13％，每股盈餘6.23元，全數改寫新高。

洋基工程先前表示，受惠半導體、IC載板、印刷電路板（PCB）、光電等主要客戶今年資本支出均大幅提升，今年以來接單狀況良好，缺工及原物料上漲影響不大。後續尚有許多標案進行中，雖然去年基期較高，仍預期今年營運能維持一定成長動能，明年展望亦樂觀。