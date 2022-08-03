莫德納Q2財報優預期 3日盤中股價狂飆逾14％ 23:382022/08/03 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫苗商莫德納股價3日美股盤中飆漲逾14％報184美元。因為其第二季淨利22億美元和每股獲利5.24美元，雖然低於去年同期28億美元和6.46美元，但高於市場預期。營收年增9％至47億美元也高於預期。其預計今年新冠疫苗出貨金額210億美元。 整體股票基金吸金 上周買超55.9億美元 匯豐第二季利潤季增逾20％ 股價大漲 美股大漲激勵 中信投信：HPC、5G、IoT、伺服器長線仍看好 #億美 #莫德納 #新冠疫苗 #元和 #財報優 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市＋549例 今年累積8萬5179例 14:522022/07/30 生活 《國際產業》供應鏈堵塞ing 馬士基上調2022年財測 15:392022/08/02 財經 《生醫股》除權日好猛 高端鎖漲停 11:182022/08/03 財經 《國際產業》Q2獲利衝14年高 BP海派給息 15:292022/08/02 財經 《國際產業》3.92億美元 優步出脫印度Zomato約7.8%股份 17:092022/08/03 財經 投資信心改善 資金大舉回流美股 11:442022/08/02 財經 新竹市＋625例 4家醫院參與長冠跨科治療 14:432022/08/03 生活 海外最大中國ETF 近兩個月吸金114億 19:042022/07/30 財經 本土＋23718 指揮中心示警：降幅變小 疫情恐有變 13:522022/08/03 生活 竹市＋526例 今年累積8萬5705例 14:432022/07/31 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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