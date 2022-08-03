新冠疫苗商莫德納股價3日美股盤中飆漲逾14％報184美元。因為其第二季淨利22億美元和每股獲利5.24美元，雖然低於去年同期28億美元和6.46美元，但高於市場預期。營收年增9％至47億美元也高於預期。其預計今年新冠疫苗出貨金額210億美元。