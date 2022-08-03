路透社援引消息人士報導，美國優步公司（Uber Technologies）周三透過印度當地交易所的「鉅額交易」（block trade），以3.92億美元出售其持有之美食外送平台Zomato約7.8%股份。

消息人士表示，這筆交易以每股50.44盧比執行。Zomato和優步尚未回應媒體置評請求。據路透社估算，優步出售的股份價值308.7億盧比（約3.92億美元）。

周二在印度孟買證券交易所（BSE），Zomato股價下跌3.42%，報53.70盧比，稍早前一度重挫9.6%，報50.25盧比。

優步周二盤中公布2022年第二季淨損為26億美元，其中17億美元與其股權投資有關，包括對Zomato的持股。

美銀證券集團（BofA Securities）是這次鉅額交易的獨家承銷商。

一名消息人士表示，約有20家國際和印度本地基金接手優步出脫的Zomato股份，包括富達、富蘭克林坦伯頓和印度的ICICI Prudential。