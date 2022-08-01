股匯雙殺！外資續流出台股 新台幣貶破30元大關 10:202022/08/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外資流出，新台幣持續貶值。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 股匯雙跌，在匯出力道帶動下，隨著台股開低，新台幣今天盤中也疲軟，盤中突破30元大關，截至上午10時為止，新台幣一度來到30.008元左右。 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.97元開盤，貶3.2分，不到上午10時就突破30元關卡。 台股續攻季線 達人強棒出擊 站上月線 衝刺視訊科技 易通展哲固 有看頭 元宇宙助攻 股價有望續攻 霹靂宏達電 展望佳 #新台幣 #外匯 #台股 #貶值 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》台灣銀行業資產打回原形？大咖揭致命關鍵 08:242022/08/01 財經 美企財報助攻 美股創2020年來最佳單月漲幅 09:122022/07/31 財經 汽油價格飆漲 艾克森美孚秒賺逾6.7萬台幣 22:152022/07/31 財經 搶攻台股小白 數位帳戶更給利 04:102022/08/01 財經焦點 台股八月天 名師押挑戰季線 04:102022/08/01 財經要聞 16檔短均線走強 領頭羊 04:102022/07/31 財經要聞 裴洛西亞洲行程公布 未提台灣 04:102022/08/01 財經要聞 台股挑戰季線 緊盯兩因素 04:102022/07/31 專題周報 群益證券 本周看好網通等四大題材類股 10:082022/08/01 財經 台股基金7月靚 績效全勝大盤 04:102022/08/01 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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