股匯雙跌，在匯出力道帶動下，隨著台股開低，新台幣今天盤中也疲軟，盤中突破30元大關，截至上午10時為止，新台幣一度來到30.008元左右。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.97元開盤，貶3.2分，不到上午10時就突破30元關卡。

台股續攻季線 達人強棒出擊
站上月線 衝刺視訊科技 易通展哲固 有看頭
元宇宙助攻 股價有望續攻 霹靂宏達電 展望佳
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