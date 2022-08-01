股匯雙跌，在匯出力道帶動下，隨著台股開低，新台幣今天盤中也疲軟，盤中突破30元大關，截至上午10時為止，新台幣一度來到30.008元左右。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.97元開盤，貶3.2分，不到上午10時就突破30元關卡。