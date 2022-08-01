合庫也加入快閃專案戰局，利率更喊高到8.8％。對此合庫在1日正式推出美元優利的最新快閃專案，活動期間自111年8月8日至8月12日，臨櫃以新台幣結購美元，承作一個月期定期存款，年利率高達8.8％，限量客戶數1萬名。

合庫指出，今年美國陸續於3、5、6、7月四度調升利率累計共9碼（2.25％），為抑制通膨，預期聯準會仍將維持緊縮貨幣政策，美元匯價可望獲得支撐，因此，合庫為提供投資人短期資金停泊管道，於8月8日推出快閃美元高利專案「U利88，有禮8.8」一個月定存，年利率高達8.8％！本次快閃專案為期5天，限額1萬名客戶，活動期間內單筆只要以新台幣結匯達美金1,000元即可承作，每名客戶累計專案承作上限美元3,000元。

合庫指出，該專案主打高利率、低門檻、短天期的專案，而且不需搭配任何理財商品，可彈性面對後續利率變化，限量名額1萬名，額滿將提前截止。