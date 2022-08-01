暌違兩年，合作金庫今年再度舉辦「合庫金控盃慢速壘球邀請賽」，從7月30日到8月20日每個周六、日於新竹縣竹北市紅樹林慢速壘球場舉行，合庫希望藉由本次賽事回饋社會大眾，以球會友，讓參賽者以運動紓緩緊張的工作壓力，並推廣全民運動。

合庫盃慢速壘球邀請賽至今已舉辦12年，每年參賽隊伍約80隊，報名情形踴躍，每屆參與人數超過2000人，2020年及2021年兩屆因受新冠肺炎疫情影響停辦，賽事除了不收報名費以外，合庫另提供參賽選手精美紀念品及各組優勝獎盃，合庫新竹地區同仁亦組隊報名參賽，將與客戶一起切磋球技，今年報名隊伍略減至55隊，仍有約1500人參與比賽。

本次合庫盃慢壘賽依實力等級分為健康組、快樂組及清新組，主要邀請新竹地區廠商及公家機關參賽，台積電、旺宏電子、聯發科、瑞昱半導體、力積電、華邦電子、聯華電子、友達光電、緯創資通等國內科技大廠，以及新竹市政府、工研院、清華大學等公家機關均派員組隊參加。

合作金庫深耕台灣超過1世紀，除了提供金融專業核心服務，自雷仲達董事長上任以來，更致力於培育體育人才、提升臺灣國際體育競爭力，並透過推廣運動風氣，鼓勵員工重視身心健康養成運動習慣，定期舉辦各類運動賽事，帶動全民運動風氣，並長期經營桌球、棒球、羽球3支球隊，每年編列充足預算扶植旗下3支球隊，是選手們實現夢想、站上國際舞台強而有力的後盾。