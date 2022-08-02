英國的石油巨頭BP周二公布第二季(4~6月)獲利飆升，來到84.5億美元，創近14年最高水準；目前由於強勁的煉油獲利率以及石油交易，都協助了BP提高派息和增加股票回購規模。

BP第二季股息增加了10%，來到每股6.006美分(cents)，高於此前給出的每年成長4%的財測指引。

該公司第三季的股票回購計畫，從三個月前公布的25億美元提高到35億美元。

該公司表示，預計第三季原油和天然氣價格，以及煉油的獲利率將保持在強勁高水準，公司並堅持將盈餘現金的60%用於股票回購的目標。

競爭對手艾克森美孚(Exxon Mobil)和殼牌在上周都公布了創紀錄的獲利。

BP第二季淨利達到84.5億美元，創下自2008年以來最高水準，遠超過分析師預期的68億美元。該成績並高於第一季的62.5億美元，以及去年同期的28億美元。

BP表示，強勁的煉油獲利率、傑出的石油交易表現、燃料價格的走高，都推動了公司業績表現，但天然氣交易的轉趨低迷，抵銷了上述表現。

BP從2020年7月以來，承諾每年股息增加4%。