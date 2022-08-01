大型行庫美元優存熱賽正式宣告開打。繼兆豐銀先前宣布將從1日起推出為期5天的美元優存「快閃專案」之後，合庫也隨即在1日正式宣布加入戰局，不但從父親節開始接力兆豐銀的優存專案，相較於兆豐銀先前把利率拉高至7％，此次合庫再刷新「快閃」的利率行情，1個月的優存喊到以年率8.8％來計息，對此合庫並限量1萬個名額，也就是預定最多開放3,000萬美元的優存，兩大銀行相繼以超高利率宣布快閃專案，大型行庫的美元優存熱賽正式開打。

除了合庫、兆豐銀，一銀，台銀也都從8月起，陸續推出了最新的美元優存專案。對此大型行庫主管指出，由於美國聯準會持續升息，即使是美國已有經濟衰退問題，但在通膨問題未決之下，未來勢將持續升息，而且台美利差越拉越大，相對不論是美元的投資或放款，比起台幣業務對獲利更有幫助，因此各大行庫才競相提出優存專案來吸金，另外也發揮「固樁」效果，避免存款流失到別家；至於期滿之後，客戶會否轉檯，或是銀行繼續推出新的優利來接力，或客戶續留銀行購買和美元相關的投資商品，這三種可能走向則有待觀察。

至於天期，則各行庫之間各有所好；相對於兆豐與合庫推出「快閃」，一銀和台銀則是鎖定較長天期的存款，最高直接存滿1年。

其中，台銀身為一般民眾兌換美元最大的集散銀行，此次推出的優存將為期1個月，直至8月底止，臨櫃美元3千元即可起存，以3、6、9、12個月的定存均有優惠利率，其中以單筆定存達10萬美元以上，以1年期年率3.058％計息為最高；台銀也同步推出網路優存，同樣以3千美元為起存點，最高利率為1年期的3.028％計息。

一銀目前在數位外幣優存上，則推出美元、澳幣、南非幣、人民幣等4種幣別，其中美元利率對3、6、12個月的存款均有優利，以一年期2.88％利率最高。

合庫對於最新推出的美元優利的最新快閃專案指出，活動期間將從8月8日至8月12日為期一周，臨櫃以新台幣結購美元；而有別於兆豐以2個月為期，合庫此次開放的快閃專案是1個月期定期存款，年利率高達8.8%，限量客戶數1萬名，門檻則和兆豐一樣，最低1千美元，最多3千美元。

兆豐銀則是從今日起截至5日止，推出「快閃專案」，以2個月天期的優存作為主打，預定收滿300萬美元則額滿，也就是約開放1千名客戶的名額。

合庫指出，今年美國陸續於3、5、6、7月四度調升利率累計共9碼（2.25％），為抑制通膨，預期聯準會仍將維持緊縮貨幣政策，美元匯價可望獲得支撐，因此，為提供投資人短期資金停泊管道，合庫此次特別推出上述的「快閃定存」，同時不需搭配任何理財商品，由於天期短，還可彈性面對後續利率變化。