飛雅特克萊斯勒(FCA；Fiat Chrysler Automobiles)美國分公司周一承認了串謀刑事罪，將支付3億美元，以解決美國司法部多年來的柴油車廢氣排放調查。

FCA美國在六月與司法部達成認罪協定，周一司法部公布判決細節，罰款9610萬美元，並沒收2.04億美元充公。FCA美國也被判處3年的機構假釋；FCA也是歐洲的Stallantis集團旗下的子公司。

FCA被控在2014至2016年間，在美國有超過10萬輛的Jeep品牌Grand Cherokee和Ram車款柴油車，對其廢氣排放進行虛假陳述。

美司法部指出，FCA合謀欺騙美國的排放測試。FAC美國安裝了欺騙性軟體，能夠避開美監管審查，並以欺詐手段協助柴油車符合排氣標準。

司法部助理部長Todd Kim說，3億美元罰款是司法部3年來盡職調查的結果。

FCA美國此前已經支付了3.11美元的民事罰款，以及超過1.83億美元的賠償金，作為6.3萬名民眾集體訴訟的合解方案。