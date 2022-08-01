整體股票基金與債券基金近周皆轉為買超，整體股票基金單周買超55.9億美元；整體債市轉為買超，單周買超35.5億美元。
富達國際表示，據統計，單一國家股票資金近周流向，美股基金已轉為買超，單周買超94.6億美元；歐洲股票基金連24周賣超，單周賣超35.5億美元。中國股票基金連8周買超，單周買超19.6億美元。
至於整體債市轉為買超，單周買超35.5億美元，非投資等級債轉為買超，單周買超44.1億美元，新興市場債連16周賣超，單周賣超7.3億美元。
各區域非投資等級債資金流向，美國非投資等級債轉為買超，單周買超41.8億美元；歐洲非投資等級債轉為買超，單周買超2.4億美元；亞洲非投資等級債連4周賣超，單周週賣超9108萬美元。
而新興市場債券資金流向部分，新興市場美元計價債連8周賣超，單周賣超1.0億美元； 新興市場當地貨幣計價債連16周賣超，單周賣超5.7億美元。
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