詮欣(6205)上半年每股盈餘為1.91元，公司自結7月合併營收為1.43億元，與6月持平，從目前訂單來看，詮欣預估，第3季有機會略優於第2季，詮欣積極進行產線及產品調整，希望能拉升毛利率及獲利，詮欣表示，下半年業績將優於上半年。

詮欣自2022年開始進行產線、產品、產值全面調整，拉升毛利率及獲利能力，成果已開始反應，雖然第2季合併營收為4.65億元，季減3.57%，營業毛利為1.63億元，季增4.02%，單季合併毛利率35.17%，季增2.56個百分點，營業淨利為8150萬元，季增7.73%，單季營業淨利率17.52%，季增1.84個百分點，稅後盈餘為7928萬元，季增9.75%，單季每股盈餘為1元；累計上半年營業毛利為3.2億元，年增49.94%，合併毛利率為33.87%，年增5.73個百分點，營業淨利為1.57億元，年增1.28倍，營業淨利率為16.59%，季增7.53%，稅後盈餘為1.51億元，年增1.85倍，每股盈餘為1.91元。

詮欣7月合併營收為1.43億元，與6月持平，年減11.49%，累計前7月合併營收為10.9億元，年增18.22%。

詮欣表示，今年業績展望不變，從目前訂單來看，第3季有機會略優於第2季，下半年業績將優於上半年。