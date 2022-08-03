長榮航(2618)公布第二季財報，由於疫情、烏俄戰事及勞力短缺持續影響全球供應鏈，航空貨運延續高需求與高運價，雖然客運復甦緩慢，但貨運支撐下，單季持續獲利，每股盈餘0.34元，累計上半年每股盈餘0.98元。

長榮航第二季客運營收25.94億元，年增25.5％；上半年客運營收41.03億元，年增9.7％。上半年隨著全球邊境逐漸鬆綁，台灣放寬居檢隔離政策，帶動旅客搭機需求漸增，客運運量增加17.5％。

第二季貨運營收268.33億元，年增38.8％；上半年貨運營收523.5億元，年增51.7％。上半年航空貨運延續高需求與高運價，運能年增16.5％，運量年增9.6％，單位收益年增38.4％。

總計第二季合併營收333.31億元，年增38％；合併本期淨利為19.88億元；歸屬母公司淨利18.03億元，每股盈餘0.34元。

上半年合併營收634.22億元，年增45％；合併本期淨利54.05億元；歸屬母公司淨利51.52億元，每股盈餘0.98元。