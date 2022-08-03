為加碼衝刺中元大檔買氣，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)momo購物網即日起至8月31日推出《夏日涼水攤》活動，在超殺優惠的助攻下，預估帶動中元節飲品銷售年增達50%。

中元節將至，罐裝飲品為普渡必買夯品，momo購物網分享，自7月至今罐裝飲品買氣較去年同期成長40%；為貼心提供消費者選購指南，momo特別公布《2022年中元飲品熱銷榜》，今年以茶類、碳酸飲及保久乳買氣最旺，其中附加健康機能的新品「葡萄王康普茶雙纖飲」及因嘻哈男神瘦子代言而爆紅的「OOHA氣泡飲」分別橫掃第一、二名，而保久乳亦占兩名席次。

為加碼衝刺中元大檔買氣，富邦媒momo即日起至8月31日祭出《夏日涼水攤》活動，除指定飲品88元限量搶，下單滿額再抽iPad mini 6、AirPods 3等好禮，在超殺優惠的助攻下，預估帶動中元節飲品銷售年增達50%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第2季合併營收251.4億元，年增12.9%，雖然去年同期遇三級警戒高基期，仍創下同期新高、單季歷史次高的營收規模，第2季營業利益為10.2億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為8.3億元，每股盈餘3.81元；今年1至6月合併營收達480.8億元，年增18.4%，營業淨利達20.6億元，年成長5.7%，歸屬於母公司業主稅後盈餘為16.6億元，每股盈餘為7.59元。