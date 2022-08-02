台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)宣布打造momo「物流士安心call」安全通訊平台，momo「物流士安心call」採用IVR(Interactive Voice Response)技術，以守護物流配送中消費者個資安全為目標。

有鑑於公司營運規模持續增長，2022年上半年momo出貨包裹數年增約2成，為讓每件包裹能安全、安心的送至消費者手中，展現資訊安全與個資隱私保護的決心，落實資訊安全與個人資料保護控管，為提供消費者安心購物的體驗，築起最後一哩路的資訊安全防線，富邦媒領先同業打造momo「物流士安心call」安全通訊平台。

富邦媒表示，momo團隊結合台灣大哥大於資通訊之專業實力，攜手建置momo「物流士安心call」安全通訊平台，momo「物流士安心call」採用IVR(Interactive Voice Response)技術，以守護物流配送中消費者個資安全為目標，透過國際標準認證ISO 27001資通訊管理系統與ISO 27701隱私資訊管理系統，以協助公司在營運流程中嚴謹落實資安與個人隱私的保護，透過訂單收貨人聯絡電話號碼代碼化，加上物流宅配單上消費個資隱碼處理，層層把關各個物流配送環節的資訊安全，為消費者營造舒心安全的購物環境，期從消費者訂單成立至物流配送最後一哩路，momo都能守護消費者的個資安全。

momo亦謹慎把關配送包裹上的個資安全，宅配單上除以代碼替換訂單收貨人聯絡電話外，也將姓名、地址等資訊進行隱碼處理，即使包裹由管理室代收，或是消費者收件後回收物流箱，皆能保障消費者個資，讓消費者於momo安心享受購物樂趣。