華科集團PCB廠瀚宇博(5469)、精成科(6191)及精星(8183)公布第2季及上半年財報，第2季業績同步下滑，儘管終端市場變數不少，瀚宇博預估，第3季進入傳統旺季，還是會略優於第2季，精星亦預估第3季會比第2季好，精成科則表示，希望第3季維持第2季水準。

受到大陸封城停工及NB市況不佳影響，影響瀚宇博、精成科及精星第2季業績，其中瀚宇博第2季合併營收為115.89億元，季減5.09%，營業毛利為20.82億元，季減2.12%，單季合併毛利率為17.97%，營業淨利為10.78億元，季減7.87%，稅後盈餘為7.1億元，季增4.39%，單季每股盈餘為1.34元；累計上半年合併營業收入為237.98億元，年減7.48%，營業毛利為42.09億元，年減19.11%，合併毛利率為17.69%，營業淨利為22.52億元，年減23.82%，稅後盈餘為13.89億元，年減6.07%，每股盈餘為2.63元。

瀚宇博表示，雖然NB整體需求下滑，但高階NB訂單穩定，第3季應該還是會略優於第2季。

精成科技第2季合併營收為57.75億元，季減7.67%，營業毛利為9.41億元，季減14.46%，單季合併毛利率為16.29%，營業淨利為4.87億元，季減29.52%，稅後盈餘為5.6億元，季減17.04%，單季每股盈餘為1.19元；累計上半年合併營收120.31億元，年減9.44%，營業毛利為20.41億元，年減21.78%，合併毛利率為16.97%，年減2.68個百分點，營業淨利為11.78億元，年減27.2%，營業淨利率為9.8%，稅後盈餘為12.34億元，年減6.63%，每股盈餘為2.62元。

由於總經變數不少，精成科表示，希望第3季能維持第2季水準。

精星第2季合併營收為14.98億元，季減6.15%，營業毛利為3.29億元，季減0.97%，單季合併毛利率為22.02%，季增1.15個百分點，營業淨利為2.28億元，季增9.13%，稅後盈餘為1.6億元，季減8.74%，單季每股盈餘為1.33元；累計上半年合併營收為30.94億元，年增49.45%，營業毛利為6.63億元，年增42.55%，合併毛利率為21.43%，年減1.03個百分點，營業淨利為4.37億元，年成長58.5%，稅後盈餘為3.35億元，年成長73.89%，每股盈餘為2.79元。

新能源車及工控需求穩定，精星表示，目前訂單狀況OK，蘇州廠持續滿載，第3季營運可望優於第2季。

精星蕪湖新廠一區已正式加入量產，為下半年營運增添動能，精星預期，新廠一區將於年底填滿；據精星規劃，蕪湖廠有6條SMT線，共分為兩區，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應江西等地客戶需求。