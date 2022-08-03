禾伸堂（3026）公布第二季財報，在營收下滑之下，第二季歸屬母公司業主淨利達3.63億元，季減26.22％、年減37.62％，單季每股稅後純益2.29元；累計今年上半年獲利年減24.08％，每股稅後純益5.41元，低於去年同期的7.13元。

禾伸堂3日公布第二季營運成果，本季合併營收約為38.36億元，合併毛利8.63億元，毛利率22.5％，營業淨利4.59億元，稅前淨利4.39億元，稅後淨利3.40億元；歸屬母公司淨利為3.63億元，第二季基本每股盈餘為2.29元，累計上半年每股稅後純益5.41元。

禾伸堂統計，第二季營收比重被動元件約占35％，主動元件約占25％，系統模組約占21％，其他約占19％。

展望第三季，全球經濟受到疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性增加，禾伸堂將持續關注相關需求變化，謹慎應對外在環境的挑戰。