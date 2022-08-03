據國際數據資訊(IDC)全球行動電話追蹤報告的初步研究結果顯示，2022年第二季全球智慧型手機出貨量年對年衰退8.7%，該季出貨量降至2.86億台，比預期低了3.5%。

IDC全球研究總監Nabila Popal表示：今年年初時市場面臨供給不足的狀況，但目前已轉變成需求端的問題。 雖然隨著產能和生產的提升，供應得到了改善，但通貨膨脹上升和經濟不確定性已經嚴重抑制了消費者的支出，所有地區的庫存都在增加。原始設備製造商已經削減了今年剩下時間的訂單，其中中國供應商的削減幅度最大。儘管我們確實預計一些地區的需求會在年底開始回升，但2022年智慧型手機市場的預測肯定會下調。我們仍然認為，目前的任何衰退都不是需求消失，而是被提前了。」

從區域的角度來看，第二季最大的衰退是在中歐和東歐(CEE)，正如預期，由於烏克蘭的戰爭繼續阻礙該地區，年成長下降了36.5%。然而，從數量的角度來看，中東歐只佔全球出貨量的6%，因此全球出貨量的最大下滑來自中國大陸，年衰退14.3%。亞太地區(不含日本和中國大陸)(APeJC佔全球總出貨量的近一半，在第二季也下降了2.2%。除加拿大外，所有其他地區都出現了低至中個位數的下降。

儘管環境充滿挑戰，2022年第二季供應商的定位沒有太大改變。三星以21.8%的市佔穩居第一，在歐洲之外的所有地區都有健康的成長。蘋果以15.6%的市占位居第二，而小米以13.8%的市占位居第三，縮小了差距。vivo和OPPO在本季末分別以8.7%和8.6%的市占並列第四位。