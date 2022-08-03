禾伸堂(3026)第2季稅後盈餘為3.63億元，季減26.35%，累計上半年每股盈餘為5.41元，展望第3季，禾伸堂表示，市場需求不確定性增加，禾伸堂將持續關注相關需求變化，謹慎應對外在環境挑戰。

禾伸堂公佈111年第2季及上半年財報，第2季合併營收約38.36億元，季減11.13%，營業毛利為8.63億元，季減7.76%，單季合併毛利率22.5%，季增0.82個百分點，營業淨利4.59億元，季減18.28%，單季稅前盈餘4.39億元，稅後盈餘3.4億元，歸屬母公司淨利為3.63億元，季減26.35%，單季每股盈餘為2.29元。

就各主要產品線來看，被動元件約占第2季合併營收35%，主動元件約占25%，系統模組約占21%，其他約占19%。

禾伸堂上半年合併營收為81.51億元，年減7.51%，營業毛利為17.98億元，年減11.25%，合併毛利率為22.06%，年減0.93個百分點，營業淨利為10.2億元，年減14.67%，稅後盈餘為8.55億元，年減24.08%，每股盈餘為5.41元。

展望第3季，禾伸堂表示，全球經濟受到疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性增加，禾伸堂將持續關注相關需求變化，謹慎應對外在環境的挑戰。