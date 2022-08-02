銅箔基板廠聯茂(6213)公布第2季及上半年財報，其中第2季稅後盈餘為4.4億元，季減46.2%，累計上半年每股盈餘為3.25元；考量次世代伺服器CPU平台如Intel的Eagel Stream放量時程遞延至2023上半年，以及美系雲端服務供應商(CSPs)延長資料中心伺服器使用年限，聯茂保守看待下半年營運。

高速運算和雲端資料中心需求穩健，但受中國封控、消費性電子需求修正和客戶庫存調整影響，聯茂第2季合併營收達76.5億元，季減7.5%，年減6.4%，單季毛利率為12.2%，季減2.9個百分點，年減7.7個百分點；歸屬母公司淨利為4.4億元，季減46.2%，年減49.4%，單季每股盈餘為1.14元。

聯茂上半年合併營業收入為159.1471億元，營業毛利為21.84億元，營業淨利為10.93億元，稅後盈餘為12.43億元，每股盈餘為3.25元。

展望下半年，聯茂表示，總體經濟面等不確定性和通貨膨脹風險加劇，加上Android手機、PC/NB和顯卡等應用需求維持低迷，終端去化庫存情勢延續將影響下半年電子供應鏈整體表現。近期銅金屬價格大幅下滑，也恐導致銅箔基板進一步的價格競爭。另外，考量次世代伺服器CPU平台如Intel的Eagel Stream放量時程遞延至2023上半年，以及美系雲端服務供應商(CSPs)延長資料中心伺服器使用年限，過往以高階高速運算材料出貨導向的聯茂保守看待下半年營運展望。

儘管如此，聯茂仍正向看待市場長期發展趨勢，預期在下一世代伺服器與高階汽車電子(ADAS/EV/ Vehicle Computing）雙引擎驅動下，同步帶動高速高頻材料升級且加速終端需求回溫；聯茂持續看好未來高速傳輸/運算應用市場對特殊基板材料之需求。江西廠今年如期進行第三期擴廠，第三期整體規模為120萬張CCL月產能，新增產能將於第四季陸續開出，預期於2023年第三季全數擴建完成。