中華電(2412)今(29)日舉辦法說會，第2季合併營收為524.4億元，較2021年同期增加5.7%；歸屬於母公司業主之淨利為96.8億元，增加8.1%；每股盈餘1.25元。

中華電表示，持續在疫情影響下推動業務成長，第二季的業務表現亮眼，各項財務指標均超越財測。中華電第二季的行動營收及客戶數持續領先同業，我們有信心可繼續站穩領導地位。5G行動續約客戶平均月繳金額提升達37%；固網寬頻業務在推出「速在必行」方案後，超過70%的客戶選擇500Mbps以上方案，有效達成升速與提升APRU。

中華電表示，個人家庭事業群營收持續成長，主因高品質的服務及升速5G；申辦中華電固網寬頻+行動+Wi-Fi方案的客戶數較第一季增加13.2%；家用Wi-Fi客戶數與去年同期相較增加一倍以上。企業客戶事業群受ICT業務營收年成長31.7%帶動，尤其因大型智慧能源專案營收顯著成長，營收較去年同期增加9.4%；AIoT、IDC、雲端、資安、5G企業專網與大數據等新興企客應用成長動能強勁，整體營收年成長達43.5%。

另外，中華電持續朝全球佈局，第二季與泰國Thonburi Hospital簽訂合作意向書，共同發展智慧醫療解決方案；此外，5G企業專網業務亦鎖定東南亞市場進行拓展。