聯發科(2454)今(29)日舉辦法人說明會，執行長蔡力行表示，儘管短期市場面臨挑戰，但聯發科仍對三大產品線手機業務、智慧裝置平台以及電源管理晶片成長具有信心，維持2022年全年營收可望達近20%的雙位數百分比成長目標。

蔡力行表示，預估2022年全球智慧型手機出貨量將為12億至12.7億支，其中全球5G手機出貨量約為6億支，較去年成長，而4G智慧型手機在通膨環境下，對價格敏感的消費者仍具有一定吸引力。對聯發科而言，預計在全球4G、5G的市佔提升及5G旗艦市場拓展下，將使得在今年持續穩健成長，展望未來幾年，看好5G滲透率可望由今年的50%成長至超過80%。

智慧裝置平台部分，蔡力行表示，聯發科技已佈局了數個成長機會，包括領先業界推出Wi-Fi 7解決方案，預期自2023年第一季開始貢獻營收，預期智慧裝置平台將是未來幾年的重要成長動能。

電源管理晶片部分，蔡力行表示，近期手機及筆記型電腦使用的電源管理晶片需求轉弱，然車用及工業用的電源管理晶片需求維持穩健，車用及工業用的電源管理晶片合計共佔電源管理晶片營收約10%。展望未來，聯發科將能顯著受惠於電源管理晶片的結構性成長。

蔡力行強調，相信聯發科能穩健地應對短期的市場挑戰，並預期2022年全年營收可望達近20%的雙位數百分比成長，毛利率預期較去年成長1到3個百分點(2021年全年毛利率47%/2022年目標48%至50%)，儘管半導體產業面臨短期的需求變化，聯發科中長期的成長趨勢受惠數位轉型加速，仍維持不變。