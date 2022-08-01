面板驅動IC（DDI）大廠財報失色，聯詠（3034）、敦泰（3545）第二季獲利不如預期，內外資賦予目標價紛紛降至新低點，各來到174元與50元，DDI指標股獲利衰退壓力揮之不去。

敦泰受終端需求疲弱與報價下跌雙重衝擊，第二季每股純益季減88％、年減96％，驟降至0.44元，遠遠不及金控旗下投顧原估計的2.93元。大型投顧法人指出，智慧機需求不佳，5G機種積極採用OLED面板，預估觸控與驅動整合晶片（IDC）第三季出貨量下滑5～10％，報價亦將再下跌5～10％，雖然費用可望下降，但營收與獲利仍將持續下滑，對前景無法樂觀。

摩根士丹利證券指出，根據敦泰每股純益與毛利率的下挫狀況，完全呼應先前提出對DDI供應商毛利率壓縮的擔憂。

聯詠第二季營收未達標，毛利率、營業利益率低於市場預期，每股純益13.95元，季減23.8％、年減13.3％，單季每股純益也是近五季低點。大摩認為，聯詠與敦泰、其他DDI供應商類似，2022年毛利率都會面臨壓縮，尤其下半年狀況更為險峻，放眼2023年，更擔憂DDI供過於求與來自大陸廠商的競爭。

值得注意的是，針對市場有部分聲音認為聯詠評價已經偏低，大摩強調，聯詠獲利比起市場共識明顯存有下檔空間，評價便宜的想法並不實際，維持「劣於大盤」投資評等，推測合理股價174元。

外資估計，聯詠今年每股純益年減17％、至53.13元，明年更將直接腰斬，每股純益跳水至26.1元，2024年再大減至15.61元。