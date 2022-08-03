遠傳(4904)今(3)日召開法說會，第2季合併總營收為207.24億，年成長率達6.3%，連7季正成長的佳績，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)76.44億，年成9.4%，創下2018年Q4以來新高，連續5季正成長，稅後淨利為23.12億，EPS為新台幣0.71元，年成長率17.2%，年成長率居電信業之冠。2022上半年營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，分別為101%、102%、104%。

遠傳行動通訊業務穩健向上，行動服務營收連續7季正成長，2022年第2季行動服務營收年成長率為2.5%，達到123.79億，創下2019年第四季以來新高，客戶流失率同步創下史上新低，遠傳5G滲透率穩定提升，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)至今連續17個月正成長。

遠傳數位轉型成效持續帶動新經濟營收攀新高，2022年上半年新經濟營收年成長率達22.7%，營收佔比高達18.9%。多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中雲端服務營收年成長率達60%、物聯網服務營收年成長率達70%。個人數位服務同樣表現亮眼，friDay購物電子商務營收年成長率達10%、friDay影音付費用戶年成長率達18%，挹注新經濟營收成長。

展望2022年下半年，遠傳將持續以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術，賦能企業數位轉型。並以淨零為主軸，結盟產業生態圈， 加速推動「綠色資通訊」成長。此外，除了為下半年新iPhone登場超前部署，遠傳將持續透過「遠傳心生活」App，為用戶打造一站式行動生活圈。