欣陸投控(3703)三大事業體合併營收均較去年同期成長，上半年合併營收182.64億元，營業淨利24.12億元，稅後淨利為21.80億元，每股盈餘2.65元，創同期新高。

營收及毛利率皆較去年同期大幅成長下，欣陸上半年的營業淨利較去年同期成長127.3%；稅後淨利則因營業淨利成長及認列一次性所得稅利益，較去年同期成長171.5%。三大事業體稅後淨利亦均較去年同期成長。

欣陸目前維持健康的業務存量，截至第二季底，營建工程事業的工程存量為738億元，相當於該事業體2021年合併營收的4.3倍；不動產開發事業的營收存量為146億元，相當於該事業體2021年合併營收的1.8倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為374億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.6倍。

欣陸上半年營收較去年同期成長52.9%，三大事業體合併營收均較去年同期成長。不動產開發事業(大陸建設)受惠於「琢豐」交屋，成長最為突出；環境工程及水資源處理事業(欣達環工)因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程而顯著成長；營建工程事業(大陸工程)成長則主要來自民間建築工程專案和台北捷運萬大線CQ850A標、桃園捷運綠線GC01標等公共工程專案貢獻。