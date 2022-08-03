揚明光(3504)上半年每股盈餘為0.62元，儘管通膨升息致使全球經濟下行風險增加，歐洲車廠等亦下修訂單，揚明光總經理徐誌鴻表示，今年第3季營運可望第2季成長，投信於2日買超揚明光，揚明光今天盤中股價逆勢大漲，站上100元關卡。

揚明光今年上半年合併營業收入24.61億元，年成長15.4%，營業毛利4.72億元，年成長38%，合併毛利率19.2%，年增3.2個百分點，營業利益5928萬元，稅後淨利7186萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為7052萬元，每股盈餘0.62元。

揚明光近幾年將產品重心放在車用、AR/VR/MR精密光學元件，3D打印及智能家居等領域，隨著車用等產品佈局發酵，讓揚明光第3季營運在全球通膨升息、經濟面臨下行風險還能較第2季成長。

展望第3季，揚明光學表示，依目前客戶訂單與拉貨計畫，智能家居鏡頭及車用鏡頭出貨，預估可望較第2季增長；光學元件類產品因第2季封控造成投影機需求的遞延，出貨較第2季略增；微投光機與3D列印因客戶需求趨緩，出貨情形預估將較第2季減少；整體而言，預估第3季出貨可望較第2季持平或增加。