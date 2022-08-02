精星(8183)受台股重挫拖累，今天盤中股價跌停，不過精星表示，新能源車及工控需求穩定，目前訂單狀況OK，蘇州廠持續滿載，第3季營運可望優於第2季。

儘管通膨升息致使終端需求減弱，精星自5、6年前開始朝新能源車及重工機械等少量多樣產品，相較於多數電子產業下半年旺季不旺，受惠於新能源車及工控需求穩定，精星第3季營運審慎樂觀。

為因應客戶需求，蕪湖新廠一區已正式加入量產，為下半年營運增添動能，由於解封後客戶訂單強勁，精星預期，新廠一區將於年底填滿；據精星規劃，蕪湖廠有6條SMT線，共分為兩區，另一區預計明年增加自動化生產設備，以因應江西等地客戶需求。

精星上半年合併營收為30.94億元，年增49.45%，精星表示，目前車用市場狀況不錯，訂單狀況ok，蘇州產能持續滿載，7月蕪湖廠也順利生產，產能陸續開出，雖然仍有少數車用IC缺料問題，整體來看，第3季營運審慎樂觀，可望比第2季好。