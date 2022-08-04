螺絲廠世豐(2065)公布2022年7月合併營收達2.07億元，受惠客戶拉貨動能逐步轉強，帶動7月營收月成長3.4%，但年減11.95%。累計2022年1月至7月合併營收達14.72億元，亦年減12.73%。展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。

世豐表示，受惠美洲地區主要客戶備貨需求已逐步回溫，加上歐洲地區銷售持續提振，皆係挹注世豐整體產能稼動率保持一定水準之上，此外，截至目前來看，美洲地區客戶螺絲產品拉貨與下單力道已較第二季穩步增加，有助於挹注整體營運表現，世豐仍積極拓展歐美地區新客戶業務合作機會、並積極深化與既有客戶業務黏著度，並持續採取產品銷售組合、生產效率提升等策略，保持集團良好營運獲利能力。

世豐指出，台灣為全球第三大螺絲螺帽出口國，集團近年來亦持續深化全球業務接單能力，積極拓展市場占有率及知名度，從市場銷售分布來看，今年累計前7月美洲、歐洲地區營收比重分別為54%、14%，與去年同期的69%、7%相較，除歐洲地區銷售表現隨著世豐積極擴大業務接單、拓寬當地產品線銷售策略效益展開，帶動今年前7月歐洲地區銷售金額年增68%，不僅如此，隨著世豐銷售區域逐步分散，亦有助於擴大業務版圖、中和單一市場波動影響，創造整體營運正面之挹注。

展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍持續觀察美洲、歐洲地區螺絲扣件市場需求動向，目前美洲地區舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售、以及建築工業領域訂單需求等，加上主要客戶庫存調整動作趨緩，挹注整體下單力道穩步提升，另外，歐洲地區隨著歐盟針對大陸進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，帶動歐洲地區客戶詢價意願提升，有助於創造集團新一波良好銷售表現，同時，集團亦規劃於今年年底前增設新機器設備，有效提升整體產能、降低成本等優勢，並積極與協力廠商協調產能配置，助力整體營收有望隨著客戶下單回升、擴增產能等進一步逐季向上成長。