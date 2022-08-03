大陸廣西民族大學東協學院副院長葛紅亮3日在大陸《環球時報》撰文指出，每年7、8月，東南亞歷來不缺國際媒體關注。7月29日至8月5日，柬埔寨金邊舉行第55屆東協外長會議及系列會議。其中，特別是第12次東亞峰會外長會和第29次東協地區論壇，將因中美俄三國外長同時到場，與美國眾議院議長裴洛西的亞洲「畢業旅行」而備受關注。就像諺語「兩隻大象打架，受傷的是整片草地。」東南亞現今大多數國家都希望，看到中美關係呈現穩定態勢。

葛紅亮表示，首先，這是東南亞地區國家聚焦發展與地區安全之需。作為新興國家集聚地，東南亞一直滿懷希望。

過往近10年間，東南亞國家一直是世界經濟發展的一道「亮麗風景線」。哪怕新冠全球肆虐，東南亞依舊算得上全球經濟從谷底復甦最早和最快的板塊。不僅如此，東南亞市場頗受全球資本和企業青睞，成為全球產業鏈、價值鏈調整和重塑的「幸運兒」。

除了經濟，東南亞在地區政治、戰略與安全上也韌性滿滿。東協自2015年宣布正式成立「東協共同體」後，即進入了發展新階段，更以「中心性」訴求為核心提出2025年願景。東協以「印太展望」在地區戰略層面表達自身想法與規畫；以主導和推動《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）簽署，擴大東協在區域經濟一體化的話語權；以先後與中美俄進行雙邊聯合軍演，宣示東協在地區安全架構中將持續發力。可見，東南亞是「希望」情感主導下的地區，廣泛聚焦經濟發展與地區安全是這種情感的內在意義，而穩定的中美關係也是這一邏輯所需。

葛紅亮稱，其次，東南亞致力於中美關係穩定，也是地區因應大國競爭手段與戰略出現變化的表現。

美國挑起大國之間競爭及這一過程中的軍事化色彩加重，讓東南亞感受到日漸顯著的「選邊站」壓力，地區不對稱發展與局勢失衡更巨大考驗東協軟硬實力。

葛紅亮認為，雖然東南亞國家一再表示不會在中美之間選邊站，但不意味著不選邊就足以應對大國競爭及其日益顯現的軍事化。對東協來說，主導地區安全架構如今是否還適應現有大國關係演進，極具緊迫性。

顯然，此前適宜東協採取「大國平衡」戰略和促使大國保持良性競爭關係的地區環境，不斷遭到破壞。導致東協藉由大國平衡、對衝，在大國競爭中獲得權衡、取捨與運作空間的傳統做法越來越難以為繼。

葛紅亮強調，舊有的以中美在地區保持動態性平衡的原則，已不能滿足東協應對大國競爭的需要。而避免「選邊站」的路徑，是管控好大國競爭及促進誕生一個不需要「選邊站」的地區與國際環境。

為此，中美在東南亞和全球創新關係模式，並確保良性競爭與和平發展，為地區國家所期待。基於此，中美能否在東協框架下多一個尋找正確處理彼此關係新方式的選項，將不僅考驗著中美兩國的智慧，更為東協在新時期推進區域安全實踐提出了一個更大、更具挑戰性的課題。

葛紅亮強調，可見東南亞希望看到穩定的中美關係，既是地區國家對於「和平與發展」的需要，又是他們在「選邊站」壓力和不對稱發展焦慮下，在應對大國競爭方面如何轉變應對戰略的一種展現。現在世界最珍貴的是「穩定」和「發展」。