氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(3、4日)兩天受偏南風影響，大氣不穩定，迎風面南台灣有對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及「劇烈天氣」，午後發生的機率高於其他時間；白天最高溫回升至35度左右。今日各地區氣溫：北部23至35度，中部23至35度，南部24至34度，東部22至35度。

吳德榮說，週五至下週二(5至9日)台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下週日至週二東南部及恆春半島則因「熱帶擾動」外圍的水氣，降雨漸趨明顯。

吳德榮提及，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下週(7)日起南海又有「季風環流」(monsoon gyre)逐漸成形，有利「熱帶擾動」在其右側發展，並順著環流下週二移至廣東海面。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，是否對台有間接影響？程度又如何？應持續觀察。