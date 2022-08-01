全台迎雨彈！氣象專家吳德榮表示，昨天從大季風環流發展出來的第6號颱風「翠絲」向北快速前進，今晚侵襲韓國，最快今天減弱為熱帶性低氣壓，但台灣仍受季風環流影響，水氣增多，今起至周四全台都有大雷雨及較大雨勢機率，其中今、明兩天雨勢最猛，有豪雨發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，第5號颱風「桑達」在黃海已減弱為熱帶低壓；另一輕颱「翠絲」向北快速前進，今晚侵襲韓國。兩者為先後在大季風環流東側水氣輻合區，所發展的弱颱風，且都環繞環流東側，快速移動，由於尺度差異大，故雙颱並未能改變大季風環流的行徑及對台灣的影響。

吳德榮表示，今（1日)台灣在季風環流西側，各地有局部短暫陣雨或雷雨；午後對流發展，山區及部分平地有大雷雨，並有大雨成豪雨發生的機率。

明天（2日）季風環流向西通過台灣，雲量增多、白天高溫下降至32、33度；各地有陣雨或雷雨，注意大雷雨及豪雨發生的機率。周三、四（3、4日）原季風環流已消散、其殘存的西南風通過台灣，大氣不穩定，迎風面南台灣有強對流發展，並有擴展至其他地區的機率，持續注意大雷雨及較大雨勢；白天高溫升至35、36度。

吳德榮表示，周五至周日（5至7日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨。