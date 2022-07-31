由於低壓帶影響，明（1）日天氣將更不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。颱風部分，目前位於大陸江蘇東邊海面的輕颱桑達往北北東移動中，預計明日減弱消失，原位在琉球南方的輕颱翠絲往北北西行進，對台灣都沒有直接影響。

中央氣象局表示，明日中南部偏向於整天性的降雨，其他地區則以白天午後最為明顯，清晨至上午中南部尤其是沿海地區有機會出現局部大雨，午後各地山區也有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率。

中央氣象局發布高溫資訊。（翻攝自中央氣象局）

溫度方面，各地高溫普遍約33至35度，新竹以北及東半部較為悶熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率。台北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣已發布呈色燈號，新北市、桃園市、新竹縣為黃色燈號。

氣象局說明1周天氣狀況。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

中央氣象局指出，未來3天天氣都不穩定，需要留意短延時強降雨的影響，周二、周三（2、3日）南台灣、東南部、澎金馬地區不定時有驟雨發生的可能性，南台灣雨勢最明顯的時段常在清晨到上午間，其他地區易受午後對流影響；周四（4日）降雨的範圍、時間都會減少，不過午後山區仍要留意較大的局部雨勢；周五至周日（5至7日）各地再度回復多雲到晴、午後局部雷陣雨的天氣。