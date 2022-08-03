颱風蠢蠢欲動，氣象專家賈新興表示，下周一（8日）南海附近有熱帶性低氣壓生成機率，並在下周三（10日）有機會生成颱風。至於近日天氣，氣象局指出，今、明兩天受低壓帶影響，南部降雨較多，午後注意短延時強降雨，有局部大雨發生機率，周五至周日高壓增強，全台多雲到晴、炎熱。

賈新興在臉書指出，下周一（8日）南海附近有熱帶性低氣壓生成的機率，下周三（10日）有增強為颱風的機會，但不影響台灣。氣象局也表示，下周一、二（8、9日）南海至菲律賓東方海面有熱帶系統發展的機率，其強度、位置及路徑仍有不確定性，有沒有機會成颱要再觀察，需多留意氣象局發布的最新天氣資訊。

天氣方面，氣象局說，今天（3日）還是受低壓帶影響，南台灣降雨較多，整天有雨，容易出現局部大雨，其他地方多雲到晴，但要注意午後雷陣雨，易有短延時強降雨，桃園以南地區都有局部大雨發生機率；溫度方面，北台灣降雨減緩，高溫回升到32、33度，而其他地區高溫仍在29至31度，感受較舒適，夜晚清晨各地為26、27度。

周四（4日）低壓帶逐漸離開，降雨強度及範圍縮小，清晨北部地區有零星短暫陣雨，中南部局部短暫降雨，而其他地區轉為多雲到晴，午後中部以北地區有局部大雨發生的機率，溫度方面也漸趨炎熱。周五至周日（5至7日）回到太平洋高壓增強的日子，各地多雲到晴，東南部零星短暫陣雨，高溫炎熱，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。