【立綱氣象報報】六號颱朝北減弱 低壓帶接近轉陣雨│中視晚間氣象 20220801

受到低壓帶影響，各地氣溫仍不穩定。氣象局提醒，明（2）日北部及宜蘭、花蓮平地等區域要注意「短延時強降雨」，也就是要提防短時間內降下大量暴雨，而南台灣整天不定時有陣雨或雷雨出現，出門沒帶傘恐淋成落湯雞。

氣象局預報員黃恩鴻指出，明後2天（8/2、8/3）將會是本周天氣最不穩定的時候，北部及宜蘭、花蓮平地降雨雖較短暫，但雨勢卻較大，因對流發展旺盛，容易出現短延時強降雨。明日中南部、東南部地區及其他山區也都容易有局部大雨，外出記得攜帶雨具。不過，第6號颱風翠絲即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有直接影響。

氣象局指出，明後兩天（8/2、8/3）雨區較大，南台灣整天不定時有陣雨或雷雨出現。（圖／擷取自中央氣象局官網）

溫度方面，明日各地因雲量增多且下雨，高溫普遍下降為30、31度左右，與前幾天相比下降明顯，感受較舒適些，因此不會發布高溫燈號，而夜晚清晨低溫為26、27度。

氣象主播戴立綱表示，明日低壓帶逐漸接近台灣，會讓雲層變得更厚，降雨範圍也變得更廣，到周三都會有局部性降雨甚至有雷雨的機率，但也因為陽光被雲層擋住，各地高溫略為下降。

隨著低壓系統逐漸遠離台灣，周四天氣型態轉為雨後多雲，降雨狀況也略為減少；周五太平洋高壓勢力往西伸展，氣溫回升到高溫35度，陽光逐漸露臉，只有部分山區要留意午後陣雨。

除此之外，臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文表示，雖然颱風沒有襲台，目前不會有強風豪雨，「但時晴時雨，難搞倒是真的」，預計未來3天南部雨量較多，午後各地都有雷陣雨機會，就算沒有下雨也會因為水氣多，導致變得很悶熱。