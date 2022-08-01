（13：25更新）新增北北桃、雲彰投6縣市大雷雨！氣象局針對新北市、台北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續至14時15分，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

受低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象局發布北北基桃、新竹縣、苗中彰投雲、嘉義縣、南高屏、宜花東17縣市大雨特報，今（1日）台北、新北、彰化、雲林、南投、宜蘭、花蓮地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局發布北北基等17縣市大雨特報。(氣象局提供)

受低壓帶影響，午後全台各地對流旺盛，有短時強降雨。(氣象局提供)

氣象局表示，今天低壓帶影響，水氣偏多，清晨降雨主要在中南部沿海局部地區及海面上，且降雨較短暫，各地大多仍為多雲到晴，感受偏悶熱，但要注意午後降雨較明顯，偏向在東北部、東部地區及各山區有較明顯對流發展，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，下午出門的朋友請多加留意。

溫度方面，各地高溫普遍為33至35度，其中北部及東半部較為悶熱，局部高溫可能達36度以上，近中午前後紫外線也偏強，外出活動還是要做好防曬並多補充水分。