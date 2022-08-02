【立綱氣象報報】低壓帶影響局部雨 雷雨區嚴防積水│中視晚間氣象 20220802

受到低壓帶影響，明日各地天氣仍不穩定，偶有驟雨突襲，整體會和今日的天氣類似，要注意短延時強降雨可能會造成道路積淹水，恆春半島、東南部、高屏沿海整日需提防大雨，午後桃園以南皆有大雨機率，出門千萬不要忘了雨具。

氣象局預報員陳伊秀表示，明（3）日持續受低壓帶影響，各地易有短暫陣雨或雷雨，特別要注意「短延時強降雨」會來得又快又猛烈，南部、東南部及恆春半島易有局部大雨，午後桃園和南地區也可能有大雨發生，但北部、宜花地區稍微緩和。

氣象局表示，明日易有短延時強降雨，可能會造成道路積淹水，且能見度較低，用路行車要注意安全。（圖／取自中央氣象局官網）

而許多人關注是否會有颱風出現，陳伊秀說明，中央氣象局資料顯示，8日至11日這段期間南海至菲律賓為一個大低壓帶，可能會有熱帶擾動，不過生成的位置、強度、距台遠近要持續觀察，預估將往海南島方向移動，對台不會有直接影響。

溫度方面，明日各地因雲量增多且下雨，北部及宜花高溫約32、33度，其他高溫30至31度，夜晚清晨低溫為25至27度。

氣象主播戴立綱表示，受到低壓帶雲系影響，今日全台上空雲層量多，從北到南高溫略微下降4至5度，預估明日低壓帶將會遠離，水氣發展減少，太平洋高壓勢力西伸會讓天氣逐漸緩和，變成雲後多雲的天氣。

但千萬不可因此掉以輕心，明日西半部有零星降雨機率，南風也會為南台灣帶來水氣，東半部的陽光有機會露臉。而周四（4日）起隨著整個高壓勢力壟罩，回到高溫炎熱天氣，周休假期氣溫上看35、36度。

臉書粉絲專頁《台灣颱風論壇｜天氣特急 》發文提醒，明日各地依然容易降雨，外出務必記得攜帶雨具，周五（5日）低壓帶離開後，太平洋高氣壓稍微涵蓋台灣，各地恢復晴朗、午後雷陣雨夏季型天氣。