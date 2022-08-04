健喬(4114)7月營收達3.55億，年成長44%，月增6%，創同期新高，前7月營收23.9億元，年成長33%。由於愛克痰的出貨威力不減，健喬在淡季7月仍然締造超過4成的營收年成長，展望下半年營收將維持高成長動能。

一般來說製藥業的出貨型態：第一季及第四季為旺季，而第二季與第三季屬於淡季，三月營收衝高後四月開始出貨平緩，一路到九月開始反轉向上。健喬說，而今年四、五月藥局通路瘋狂搶購防疫品，所有製藥業幾乎都受惠，但六月以後製藥業的出貨已經明顯恢復正常，唯獨健喬的愛克痰在處方用藥上的需求不減，單單七月愛克痰發泡錠劑型在國內銷售就比去年同期成長53%，而顆粒劑型的七月銷售更創下與去年同期相比151%的高成長成績。因OMICRON疫情帶來的處方用藥需求持續加持品牌能見度，加上入秋後愛克痰的需求會再攀升，健喬估計今年下半年愛克痰出貨仍將居高不下。

在台灣新冠疫情逐漸趨緩之際，健喬7月營收動能強勁，足見除呼吸道領域以外，在泌尿道、心血管、中樞神經系統的品牌藥以及子公司優良生醫的自費市場續航力仍然強勁，也證明健喬的藥品組合(Portfolio)並非只為謀取短期的防疫機會，更能持續且全面照護國民用藥安全，未來營收高成長樂觀可期。