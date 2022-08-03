宏碁(2353)近期股價在5日線附近整理，從籌碼面來看，借券賣出的空單已從7月初的28.7萬餘張，下降至昨日的22.7萬餘張，雖然空單相對仍高，市場靜待7月營收及2Q財報消息。

宏碁Acer Day台灣區21天減碳挑戰「Go Green, 我Carry」活動今日(8/3)開跑，由《原子少年ATOMBOYZ》-『地球』以綠色行動大使身份，進行號召民眾參與。少年們也為此次行動拍攝相關主題及宣告影片。任務分為三周共三個執行主題，包括Recycle（循環回收） Reuse（物盡其用） Reduce（減少使用），活動最大獎為Aspire Vero環保筆電。宏碁也提高減碳目標，在北台灣最大的綠電園區-渴望園區進行植樹造林計畫。這次規劃種植的為台灣常見樹種-相思樹，具高固碳量又可綠化、美化環境、降低噪音，讓身心愉悅。配合單位為宏碁集團旗下的渴望會館，是具有環保標章認證的環保旅館，曾連續3年獲得國家級企業環保獎(銀級)，將園區內國土保育用地-現況為雜草林，透過此次減碳挑戰，進行整地、植樹、造林，讓閒置的土地得以再次利用，幫助地球再呼吸；也希望呼籲企業共同參與，一起帶動減碳風氣。

宏碁將於八月底21天減碳挑戰結束後統計達成減碳量，計算種植數量，同時進行雜草林整地，預計九月中開始進行植樹。

宏碁上半年合併營收為1507.21億元、微幅年減0.4%，宏碁表示，公司持續減低整體庫存。