中華大學觀光學院碩士班4名學生， 6月25日到7月29日前往阿拉伯聯合大公國（UAE），在阿吉曼（Ajman）的旅館進行為期35天的教育部「學海築夢」海外實習訓練計畫，學生在當地深入體驗中東的風俗民情，拓展國際視野，順利完成實習計畫。

碩士生陳美毓、蔡佩昕、楊佳綺和賴若芊，在中華大學姊妹校阿吉曼大學（Ajman University AU）協助下，入住該校女生宿舍，並安排職前訓練、交通接駁、景點考察、飯店體驗與比較評估，期間雖有學生意外確診，但仍順利完成實習計畫。

陳美毓在7月12日發燒確診，被安排到獨立女宿隔離，她說這段經歷相當難忘，實習機會讓她見識到國內外飯店經營管理模式的差異，讓她更有國際觀和膽量去面對未來職場的挑戰，也感謝AU無微不至的照顧。

蔡佩昕說，剛到阿吉曼大學和當地學生一起進行職前訓練時，男女生在同一間教室內卻要分2邊坐，中間還用隔板隔著，校園中甚至還有男女專用的走道，讓她覺得新奇，此行最大收穫是外語溝通能力大幅提升，不再害怕用英語和人交談。

中華大學觀光學院院長張馨文7月底也特別飛到杜拜，前往阿吉曼訪視在旅館實習的4名學生，除關心學生在當地的實習與生活狀況外，也拜訪了姊妹校阿吉曼大學、阿吉曼王室推動環保聞名於世的綠色親王（Green Sheikh）博士酋長Dr. Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi、駐杜拜台灣經貿辦事處、杜拜美國大學（American University in Dubai AUD）、HERE Technologies杜拜分公司和House of First在阿布達比的創辦人，最後帶著學生一起平安返台。

張馨文指出，阿吉曼酋長親王Abdul Aziz bin Ali Al Nuaimi從一位石油汙染者到環境保護者，近年持續推動綠色環保和藍色水資源的永續發展，並慨允提供機會和保障名額給華大學生到中東交流學習，未來也希望能在學校邀請下來台演講。

駐杜拜台灣經貿辦事處組長張婉君為了慰勞辛勤實習的學生，也招待學生到杜拜的鼎泰豐餐廳品嚐家鄉味，並詳細解說阿拉伯的歷史文化，還引薦杜拜美國大學校長Dr. David Schmidt和夫人給張馨文認識，盼2校未來能有進一步合作交流的機會。