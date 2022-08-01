為提供市民更多元優質的運動場館，台南市政府與遠東科技大學合作，成立第一座建置在大學的「新市全民運動中心」，台南市長黃偉哲上月29日偕同遠東科技大學校長王榮聖揭碑啟用，今（1）日更在臉書發文推廣，甚至揭露在地巷弄美食，直言「運動後剛好來碗牛肉湯補充蛋白質」。

黃偉哲在臉書表示「大南科的市民請注意，新市也有運動中心囉」，直言「這是首座與大學（遠東科大）共用的運動中心，就在南科附近的新市全民運動中心」，同時強調，原本可能很常去遠東科大運動，如今運動品質大升級，僅限學生使用的桌球教室、律動教室、健身中心、室內跑道、綜合球場，通通開放給市民，滿足多元的運動需求，同時還有專業教練為市民安排健身課程，有教練督促達成目標會更快速。

黃偉哲也說，在開放場地給市民的同時，也重視學生上課使用的權益，因此平日只開放晚上6點到10點，仍可滿足上班族下班後運動的區間；而在寒暑假或學期間的假日，一早8點便開放給全民，期望在學生權益跟全民共享上找出一個平衡點，創造雙贏和諧。黃偉哲指出，由市府提供資源，大學提供場地，並交由專業師生團隊經營管理，學校有一個多元收入，市民有一個運動場所，這個模式市府會努力複製下去。

黃偉哲最後提及「公私合力，營造更好的運動環境，讓大學校園能成為市民們最好的鄰居」，甚至還在留言處表示「阿牛仔牛肉湯新市店就在附近，運動後剛好來碗牛肉湯補充蛋白質」。

遠東科技大學校長王榮聖表示，遠東科技大學落實社會責任已行之多年，與社區關係緊密。此次與台南市政府合作建置新市全民運動中心，校方樂見其成，運動中心的建置更能拉近大學與社區的距離，該校與體育局長期合作，無論是全民運動的推廣，或是運動競技人才的培育，皆不遺餘力。透過本次合作，也能讓學校休閒運動管理系所的學生，發揮運動專長及所學，服務市民如何正確運動、養成規律運動習慣。