根據國際數據資訊(IDC)全球個人運算裝置追蹤報告的初步研究結果顯示，2022年第二季（2Q22）全球平板電腦出貨量達到4,050萬台，年成長0.15%。使本季出貨量優於預期的原因包含了順利部署的教育採購專案以及諸如中國的618購物節以及美國亞馬遜Prime Day的促銷活動。

小米，OPPO，vivo和realme等新供應商的表現也超出預期，為本季Android平板電腦市場的成長做出了貢獻。與此同時，Chromebook出貨量繼續衰退，年對年下滑51.4%，2022年第二季降至600萬台。此衰退是預期中的，原因是庫存積累仍在消耗，教育類的需求已經放緩；然而，出貨量仍高於疫情前的水準。

IDC行動和消費裝置資深研究分析師Anuroopa Nataraj表示：「儘管存在通膨壓力，地緣政治問題以及由於疫情導致中國的持續封控，平板電腦市場的表現優於預期。有幾個因素對平板電腦有利：一是平板電腦作為PC更便宜的替代品的持續需求。此外，許多大品牌在通路策略方面做得非常出色，並且能夠為數個教育專案提供平板電腦。同樣值得注意的是低成本可拆卸裝置的激增，特別是來自亞太地區（不含日本和中國）等地區的新品牌，這些市場新玩家正在挖掘用於教育目的的設備需求，並擾亂供應商的動態。

IDC行動和消費裝置研究經理Jitesh Ubrani表示：「雖然Chromebook的出貨量在過去幾季呈下降趨勢，但由於疫情使Chrome的採用帶來了積極的變化，因此市場展望仍有機會。對遠距學習的需求加速了學校欲使PC與學生的比例達到1：1的計畫，這一比例在未來可能會繼續保持下去，即使其他類別的PC出貨量下降，Chrome也將繼續保持這些更高的水準。