全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)推出全系列112層3D NAND工業級寬溫固態硬碟，可在-40度C~85度C的嚴苛環境下穩定運作，耐用度大幅提升。尺寸包含2.5吋，與輕薄小巧的M.2、mSATA等規格，容量高達4TB，適用於嵌入式裝置、車載系統或薄型伺服器，克服工業應用的極端環境挑戰，為物聯網時代的智慧工廠、現代化基礎建設與智慧安防帶來強悍堅實的儲存應用。

創見工業級寬溫固態硬碟採用112層3D NAND快閃記憶體，容量高達4TB，並搭載市場主流的SATA III與高速PCIe傳輸介面，展現優異傳輸效能。透過顆粒篩選技術與嚴謹的溫度循環測試，可在-40度C~85度C環境下穩定運作，以適應經常性的冷熱循環變化和急遽溫差，並導入抗硫化電阻、邊緣補強(Corner Bond)與30u"金手指技術，大幅強化關鍵元件保護，提供更長的固態硬碟使用壽命，輕鬆應對嚴苛環境的儲存挑戰，像是長時間高溫曝曬的道路交通系統，或持續高速運轉的工業電腦。

為加強資料儲存可靠度，全系列產品結合先進製程技術與韌體優化，包括ECC自動糾錯機制、動態熱能管理機制與電源保護等技術，不僅提升固態硬碟運作的穩定性，更提高資料存取完整性。另外因應後疫情時代推升遠端監控需求，創見整合軟硬體技術，提供獨家研發的管理軟體Control Center，協助企業異地監控固態硬碟狀態、即時維護韌體，有助於減少維運成本並實現高效管理需求，持續推動自動化製造、現代化運輸、智慧零售與智慧醫療等應用更臻完善。

創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發團隊、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的嵌入式儲存解決方案，滿足企業客戶所需，共同拓展未來智能藍圖。