創見(2451)本季業外損益獲利金額較高，主係集團內創見資訊(上海)有限公司處分廠區土地使用權及建築物，本季處分完畢認列稅後收益約台幣5.90億元，EPS影響數約每股1.37元。創見第二季每股盈餘為2.67元，創下的50個月新高。展望未來，創見將配合既有客戶加速應用產品轉換，並透過多元專案導入擴大產品應用層面，爭取新客群，建立長期合作機制；同時，搭配良好的庫存管理及採購策略，力求營收突破並維持合理的毛利率。

創見董事會通過2022年第二季合併財務報表，第二季合併營收30.1億元，季減12.8%、年減20.8%；營業毛利8.74億元，季增1.60%、年減33.6%；營業利益5.69億元，季增8.61%、年減42%；稅後淨利11.45億元，季增46.9%、年增39.6%；每股盈餘為2.67元，相較今年首季1.82元、去年同期1.91元均成長，並創下2009年第四季以來的50個季度新高紀錄。

回顧今年第二季，營收較上季及去年同期下滑，是受到烏俄戰爭持續影響，歐洲區業績表現不理想，大陸區則因上海封閉式管理造成內陸業績衰退，諸多不利因素導致整體營收表現不佳，所幸其他地區因前期專案導入穩定供貨，搭配合理的訂價策略，單季平均營業毛利率達29.1%，穩定挹注營業利益，相較前期增長。而業外損益本季獲利金額較高，主係集團內創見資訊(上海)有限公司處分廠區土地使用權及建築物，本季處分完畢認列稅後收益約台幣5.90億元，EPS影響數約每股1.37元。

展望未來，雖長短料問題已逐步緩解，然主要原物料供過於求且終端市場諸如電腦及手機等需求下滑，對企業經營及獲利能力實為一大考驗，創見將配合既有客戶加速應用產品轉換，並透過多元專案導入擴大產品應用層面，爭取新客群，建立長期合作機制；同時，搭配良好的庫存管理及採購策略，力求營收突破並維持合理的毛利率。