射頻晶片大廠科沃（Qorvo）第一財季營收和獲利均優於市場預期，惟周三盤後股價由升轉跌，目前下跌3.15%，稍早前一度大漲7%。其財務長透露公司將降低產能利用率，以改善庫存。

科沃第一財季（截至7月2日）營收約為10.4億美元，略高於分析師預估的10.3億美元。

毛利率為36.2%。

淨利為6890萬美元，每股盈餘為65美分。

經調整後每股盈餘為2.25美元，優於分析師預測均值2.12美元。

科沃總裁兼執行長Bob Bruggeworth表示，儘管面臨來自總體經濟環境的阻力，但科沃仍然運行良好，並交出了亮眼的業績。我們將投資我們所有業務的產品和技術領先地位，並將持續拓展我們在物聯網、電源管理、電源轉換和軍防等高成長終端市場的觸角。

科沃預估本季營收介於11.2億～11.5億美元，每股盈餘介於2.45～2.65美元。

臨時財務長Grant Brown表示，本季財測反映整體智慧手機市場更為疲軟，以及軍防和電力等其他終端市場相對強勁。展望未來，我們將繼續提高生產力，也將採取行動改善庫存狀況，包括降低工廠稼動率。