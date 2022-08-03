國內4、5年級生已邁入50、60歲的輕熟齡期，據內政部最新統計，此族群人數已達約675萬人，而多數處於此人生階段的民眾，財務配置重點除了做好風險規畫，就是希望能夠安心照顧家人生活，甚至傳續給子孫後代。開發金(2883)旗下中壽建議，可善用美元利率變動型終身壽險的周全保障，進一步補足自身保障。

保險具有保障、轉嫁風險的功能，同時還能透過壽險保障來照顧家庭，例如不少長一輩的中小企業主，年輕時夫妻共同創業白手起家，隨著子女進入大學或成為社會新鮮人後，自己在逐步規畫退休生活之餘，也會考慮透過保險來完善家庭的保障。

中壽指出，以「中國人壽傳家保美元利率變動型終身壽險－定期給付型」為例，除了採美元方式計價，更具有6年分期繳費，終身享保障的特色，以及身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，還有2至6級失能豁免保險費機制，不僅轉移風險，也能讓保障不中斷。

同時，保戶享有以宣告利率(非固定，實際宣告利率以中國人壽公告為主)為基礎，年年有機會享增值回饋分享金(非保證給付項目)，且在生命末期時，能申請提前給付保險金，自主運用或成就自己未達的夢想。更重要的是，依照保單條款保戶可選擇身故或完全失能後保險金給付方式，依自身需求選擇一次或分期給付，免除繁瑣手續，更達到落實個人意願、遺愛家人的效果。