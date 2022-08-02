晶圓代工榮景，是台灣出口表現和經濟成長重要支撐。標普全球評級2日指出，在通膨與其他總體風險高漲情況下，內建芯片的消費型電子產品需求停滯，恐將逐漸影響至半導體產業，會把半導體產業前景拉至下行週期。
標普全球評級信用分析師許立德表示，半導體產能在近期上升週期中有所增加，且因為要避免另一輪與疫情相關的干擾，庫存水位升高，預計出現的下行風險可能相當顯著。
上述說法，在標普全球評級2日公布標題為「全球晶圓代工業榮景面臨下行風險」的一篇報告中。對於半導體產業的發展近況，標普已連續發布各式報告。標普旗下的半導體產業分析師，包含台籍專家在內，因此發布的報告具有領導意見。
許立德表示，半導體產業具有景氣循環特性，標普在面對這類產業時，評等結果均為其週期變化「留有緩衝空間」。不過，眼前的現金緊縮的狀況可能比平時更為嚴重，來自不穩定的總體形勢、產能增加，以及庫存現象，是晶圓代工產業的關鍵波動因素。
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