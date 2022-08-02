基隆市議會2日舉行臨時會，要求基隆市政府報告基隆捷運開發案的進度，以及目前已經定案5場站的規畫草案。市議員關心的話題聚焦在基捷的經費負擔、各場站公共設施及交通的規畫及安排，以及如何帶動產業的升級、發展，增加就業。對此，基隆市長林右昌表示，基捷已將TOD（以大眾運輸交通為導向的都市規畫）納入基捷的綜合規畫，將進一步讓基捷更符合市民的實際需求。

林右昌強調，以往的捷運規畫都是以交通建設為主，與其相配合的都市規畫往往要待捷運場站、機場等規畫完成後，再額外配合。但基隆捷運則是將相關的TOD規畫都納入基捷的綜合規畫，包括週邊的公共設施配套、交通評估與規畫在內。

市議員秦鉦、鄭文婷都提到，基捷除通勤需求外，更應成為基隆產業升級及促進就業的關鍵。對此，林右昌也表達贊同，他並針對六堵站及北五堵站的相關規畫進行說明，他認為，這兩站的規畫重點不同，其中，六堵站將搭配六堵工業區2.0計畫，推動工業區內的升級轉型，並以產業高質化、開發密度及廠區開發容積等的控制，並搭配不同類型產業的引入，讓六堵工業區趁此契機走向產業升級。

至於北五堵站，則將搭配市府先前的北五堵國際研發新鎮計畫的基礎進行規畫，但林右昌坦承，目前的基捷規畫仍面臨場站及路線土地取得的問題，林右昌表示將會透過協議架構取得，其次才會採一般徵收方式。

林右昌透露，目前關於基隆捷運後續的經營及配套，最近幾個月北北基、 交通部、鐵道局正在密集研商實質性技術性的問題，包括主管機關權責釐清、營運機構如何組成、未來基捷資產如何計算分配、盈虧如何分攤，未來營運主體和建設主體等，都有待進一步商討。