日圓近日曾連4日走升累計幅度約4%。同時，創下過去兩年多，就是從新冠病毒爆發初期以來最強走勢。不過，裴洛西造訪台灣後，美元忽然抬頭，日圓重返130之路暫時受阻。匯銀專家憂心，日圓日後再強勢的升值動力搞不好已經熄火。

正當日圓還想繼續做連升5日美夢時，不巧先是2日碰到裴洛西欲旋風式訪台，然後又加上美國公債殖利率上升，都給予美元反彈機會。雖然市場對風險性商品重拾興趣，但台灣地緣政治危機升高，市場還是以風險規避為主。

在美元空單回補下，2日兌日圓匯價漲1.2%至133.18。日圓3日的亞洲盤中，在132.88與133.88之間徘徊，美元漲0.45%左右。日前，美元兌日圓一度貶至130.41價位，多虧百日均線支撐，提供美元目前回升氣力。

但對日圓來說，這條百日均線卻是在2022年升值的一股阻力。美國時間2日，部分專家學者指出，為了不讓當地通膨失控，聯準會不排除還會大力升息。因此，基本面因素還是會影響匯率未來表現。

大和證券認為，現在看起來中國大陸對裴洛西訪台的反應還蠻克制的，但後市仍不明朗，緊張情勢因子尚未排除。還有，美國公債殖利率將要怎麼走還不太確定，預估5日將公布的美國非農就業數據之前，匯市免不了震盪。

大和證券指出，若用長期角度來看，美元兌日圓還是要觀察美日之間的利差有多大。日圓這次大幅升值就是跟公債殖利率有關，因為7月雙方利差曾擴大後又縮小，才造就日圓連4升榮景。

倘若從選擇權來觀察日圓後市，似乎升值動力已經不再。就1個月的風險反轉來看，目前看多日圓的買權大概僅1.3%，與上周相比波動變化可謂相當有限。因此，日圓不久後會不會又重貶至139.39低點，現在也很難有定數。