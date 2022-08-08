華宏(8240)公布第二季財報，單季合併營收為23.47億元，季減12.2％，年減11.8％；營業淨利0.94億元，年增29.4％；歸屬母公司業主淨利0.97億元，年增415.8％，每股盈餘為0.98元。累計上半年合併營收50.18億元，年減6.4％；稅後淨利1.7億元，年增37.1％，每股稅後盈餘1.67元。

華宏第二季受烏俄戰爭造成產業衝擊，美國為抑制通膨接連升息，客戶持續調整庫存等因素影響下，面板光學膜拉貨減緩，第二季整體營收有減少。但營業淨利優於去年同期，主要原因在於產品組合優化顯現成效，如車載防爆膜、硬化膜、多功能膜等市場需求依舊強勁，特別新開發各製程用的保護膜，銷售額亦隨客戶端拉貨明顯提升。另外，隨著5G市場的繼續開發，DAP以及工程塑膠材料的銷售也表現良好。

展望2022下半年，華宏將配合客戶新產品需求，共同開發新材料，尤其是在電動車市場、O-LED的需求持續升溫，華宏也持續進行相關前瞻材料的布局。